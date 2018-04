Volvo Life Paint maakt onzichtbare dingen zichtbaar

Door: BV

De Volvo-dealer heeft een nieuwe product. Geen auto. En eigenlijk ook geen traditioneel accessoire. Wat het wel is, is een spuitbus onzichtbare verf. Die kan gebruikt worden op textiel en reflecteert bij belichting in het donker. Het zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers zich eenvoudig veel beter zichtbaar kunnen maken. En je kan het natuurlijk ook op zo ongeveer alles spuiten. In ons land te koop voor € 14,95 per busje.