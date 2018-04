Dieselgate kan het einde van Seat zijn

Door: BV

Volkswagen kocht Seat in 1986. Zuid-Europa was destijds nog een groeimarkt en Seat zou het concern daarin een flinke stap vooruit helpen. En dat deed het ook. Tot halverwege de jaren 2000 was het Spaanse dochtermerk behoorlijk winstgevend. Maar toen begon het schip water te maken.

Verlieslatend

Na zeven opeenvolgende jaren van verlies maakte Seat tijdens de eerste maanden dit jaar wel weer winst, maar die verdween weer in het derde kwartaal. Het Spaanse bedrijf geldt als één van de zwakste merken in de ruim een dozijn bedrijven sterke portfolio van de groep. Het kostte Volkswagen al bijna € 1,4 miljard.

Grote kuis

De voorlopige kosten van het dieselgate-schandaal worden geschat op € 8,7 miljard (schatting van Volkswagen). Nieuwe baas Müller staat onder druk om die kosten te recupereren. Hij gaf al aan de ruim 300 modellen van de groep onder de loep te nemen en er grote kuis in te houden. Wat niet rendeert moet verdwijnen. Voor Seat zou dat wel eens het ganse merk kunnen zijn. Een sluiting van vestigingen in Spanje zou ook eenvoudiger zijn dan in Duitsland waar de vakbond erg machtig is, analyseert Automotive News dat met het bericht naar buiten komt.

56.000 arbeidsplaatsen bedreigd

Seat verkoopt op de Spaanse thuismarkt ook niet goed meer. Het marktaandeel zakte in recente tijden met 2,7% en het verkoopt er nu minder wagens dan Volkswagen zelf. Seat stelt rechtstreeks 14.000 mensen tewerk, maar het biedt onrechtstreeks arbeid aan 56.000 man. De fabriek in Martorell bouwt naast eigen producten ook de Audi Q3, maar die productie kan erg makkelijk verhuisd worden.