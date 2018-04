Mercedes SL: de facelift

Door: BV

Bij Mercedes start het weekend vroeger dan voorzien. In plaats van dit weekend, stormen de beelden van de vernieuwde SL-klasse nu langs alle kanten het net op. Details wil Mercedes pas volgende week geven wanneer het Autosalon van Los Angeles de deuren opent.

Wat is er nieuw?

Wel, de grille, voorbumper en koplampen. Maar dat wisten we al. En we spotten ook andere stiknaden in het interieur, naast een opgewaardeerd infotainmentsysteem, meer sfeerlicht en aangepaste sierlijsten, een andere versnellingspook en een nieuw stuurwiel. Allemaal standaardzaken bij een opfrisbeurtje. En de gebruikelijke opsomming gaat door: andere kleuren, nieuwe velgen, aangepaste staartlichten en een andere achterbumper.