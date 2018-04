VW Beetle Cabrio houdt van jeans

Door: BV

Volkswagen stelt op het Autosalon van Los Angeles niet alleen de Beetle Dune voor. De retrotrip gaat door met deze Beetle Denim. Dat is een eerbetoon aan de Kever Jeans uit de seventies waarvan we een beeld op onze Facebook-pagina hebben geplaatst.

Het origineel werd uitgevoerd in een pittige gele tint. Ditmaal kiest VW voor een klassevolle kleurencombinatie met blauw-grijs of wit aan de buitenzijde en een bijpassende kap. Het dak is overigens uitgevoerd in een speciale textuur die aan jeans moet doen denken. Aan de binnenzijde is het stikwerk en het materiaal van zetels en deurpanelen een duidelijke verwijzing. Dat wordt aangevuld met specifieke sierlijsten en een aangepaste dashboardafwerking.

De Amerikanen hebben alleen de keuze uit de 1.8 TFSI benzine met 170pk. Er zullen slechts 2.000 stuks van gebouwd worden en het merk zegt dat die aantrekkelijk geprijsd zullen zijn. Het ziet er niet naar uit dat we er in Europa de adem voor moeten inhouden.