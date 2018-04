Fiat 124 Spider: EU versie verliest oranje zijlichten en 20pk

Door: BV

Eerder vandaag onthulde Fiat de 124 Spider in Los Angeles. Die cloon van de Mazda MX-5, waarvoor Fiat wel de moeite deed om het gehele exterieur en de motor aan te passen, komt natuurlijk ook naar Europa. Detailwijzigingen zijn daarbij gebruikelijk, omwille van plaatselijke reglementering. En daarom is het logisch dat de open tweezitter op het Oude Continent over aangepaste lichtunits voor en achter beschikt terwijl de oranje zijverlichting achterwege wordt gelaten.

Waar zijn de paarden naartoe?

“ Uitleg bij het toch wel frappante vermogensverlies wordt niet gegeven ”

Fiat kondigt echter ook aan dat de 1.4l turbomotor, nog steeds in combinatie met een automaat of handbak (beide met 6 verzetten) 140pk en 240Nm sterk wordt. De Amerikaanse variant mag het evenwel doen met 160pk en 249Nm. Uitleg bij het toch wel frappante vermogensverlies wordt niet gegeven. Fiat zegt wel dat we ons in de toekomst aan een bijgekruide Abarth-variant mogen verwachten, met weer meer vermogen.