Mazda CX-9 is niet voor ons

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt stelde Mazda nog de Koeru concept car voor. Met het inmiddels overbekende en al stevig aangelengde Kodo-design. Nu staat in Los Angeles de CX-9 te blinken, die erop gebaseerd lijkt, maar het niet is. De CX-9 is immers ruim 5 meter lang en een maat groter dan de concept car die op Europese bodem werd onthuld. Die zal model staan voor een iets bescheidener CX-7. Maar Mazda maakt van z’n verschillende modellen een behoorlijk generische boel, dus die ‘7’ zal als twee druppels water op deze ‘9’ lijken. Met één belangrijk verschil: de grootste van de twee komt niet naar Europa.

Plaats voor 7

Aan boord heeft de CX-9 ruimte voor zeven inzittenden, zoals de norm is bij SUV's van dit formaat. De Amerikanen krijgen er een nieuwe benzine-turbomotor bij. 2,5l groot en 250pk en 420Nm sterk. Niets om over naar huis te schrijven dus, maar het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we die eenheid ooit bij ons op de markt vinden.