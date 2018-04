Volvo vreest verveling in zelfrijdende auto

Door: BV

Volgend jaar laat Volvo in de buurt van Stockholm de eerste 100 auto’s los die zelf de weg naar hun bestemming zullen zoeken. Die zullen, als ze gebruikt worden voor pendelverkeer, gemiddeld 26 minuten aan een rit spenderen. Dat is immers hoe lang we er met z’n allen gemiddeld over doen. Volvo vindt dat cijfer zo belangrijk dat het er zelfs deze concept naar noemt.

Met de Concept 26 willen de Zweden het interieurconcept verder uitwerken. Ze hebben namelijk schrik dat je je aan boord van je Volvo te pletter zal vervelen. Zeer comfortabele zetels en drie standen (Drive, Create en Relax) voor de bestuurder moeten daar wat aan doen. Op het ruim verstelbare meubilair na is een 25” display dat uit het dashboard klapt, je belangrijkste afleiding. De bediening ervan verloopt via een centrale tablet-unit.