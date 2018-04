Elke Tesla Model S wordt teruggeroepen

Door: BV

Eén enkel incident met een veiligheidsgordel die niet goed verankerd bleek, noopt Tesla tot het terugroepen van elke Model S die het ooit produceerde. Alle 90.000. De ingreep is vanzelfsprekend kosteloos.

Tesla belooft alle klanten meteen op de hoogte te stellen en het dient gezegd dat het de email voor onze duurtest-Tesla in elk geval al binnen is.

Beurskoers zakt in elkaar

Hoewel Tesla eerder al terugroepacties deed (in 2014 werden bijvoorbeeld 29.000 laadsystemen voor in huis teruggeroepen), lijdt de beurskoers van de nog jonge Amerikaanse fabrikant ernstig onder de mededeling. De waarde van het bedrijf zakte in één klap met driekwart miljard dollar.