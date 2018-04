Zenos E10 R: Focus RS motor in ultralicht frame

Door: BV

Het Britse Zenos opereert in dezelfde niche als pakweg Ariël, KTM of Caterham. Ze maken auto’s in beperkte oplage voor snelheidsfreaks die enerzijds wel eens graag een circuit aandoen en anderzijds wat verder kijken dan hun neus lang is. Want een voor de hand liggende keuze is de Spartaanse tweezitter niet. Er was al een E10 met tweeliter viercilinder die je niet anders dan snel kan noemen, maar nu is er ook een ‘R’. De overtreffende trap.

Motor uit Ford Focus RS

De 2,3l Ecoboost turbomotor wekt 350pk en 470Nm op. En omdat die krachtcentrale nauwelijks merkt dat er ook nog een auto aanhangt, zijn de prestaties behoorlijk hallucinant. De top van 255km/u zou nog enigszins redelijk zijn, maar vergeet niet dat er geen voorruit is. De sprinttijd tart de verbeelding. 100 staat na minder dan 3 seconden op de teller. Dat is voldoende om in de achteruitkijkspiegel van een Bugatti Veyron te blijven hangen. En dat voor (af-fabriek) € 56.000.

Drive Edition

Lanceren doet Zenos met een Drive Edition. Die komt in de exclusieve lakkleur Charged Graphite en een zwartkleurig chassis en is tevens uitgerust met Bilstein-dempers, sterkere remmen, carbon-kuipstoelen en een afneembaar stuurwiel. Bovendien rolt de E10 R op lichtere wielen van OZ, waardoor het leeggewicht niet boven de 700 kilogram uitsteekt ondanks de zwaardere aandrijflijn.