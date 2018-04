Porsche Cayman GT4 Clubsport maakt het circuit onveilig

Door: BV

De Porsche Cayman GT4 was sneller uitverkocht dan je z’n naam kon uitspreken. Maar wie achter het net viste kan nu opnieuw een lijn gooien. Enig probleem: je zal je alleen op het circuit kunnen uitleven. Hier is de Cayman GT4 Clubsport.

Gestripte cockpit

Tapijt, airco, een radio en lederen panelen heb je niet nodig op het circuit. Daardoor weegt de GT4 Clubsport 1.300 kilogram. Slechts 40kg minder dan een exemplaar dat wél de weg op mag, maar dat komt omdat er ook nog een rolkooi, brandblusser, kuipzetels en een hele hoop andere raceprullaria in moesten.

Lenen bij de 911 GT3 Clubsport

Pal achter de bestuurder ligt een 385pk sterke zescilinder-boxer die Porsche Motorsport speciaal heeft afgestemd voor minimale rondetijden. Schakelen verloopt via een gemodificeerde 6-traps PDK-transmissie met paddles achter het stuur. Daarnaast is er een speciaal voor circuitgebruik ontwikkeld sperdifferentieel achter en maakt de Clubsport gebruik van de voor- en achterwielophanging van de Porsche 911 GT3. Vóór worden remklauwen uit één stuk met zes zuigers toegepast, achter hebben de remklauwen vier zuigers. Het ABS-remsysteem kent twaalf (!!) standen en het stabiliteitssysteem ESP is geschikt gemaakt voor het gebruik van slicks. De stuurinrichting is elektromechanisch en de brandstoftank heeft normaliter een inhoud van 90 liter. Optioneel is een FT3-veiligheidstank met een inhoud van 70 of 100 liter leverbaar.

De Cayman GT4 Clubsport is met onmiddellijke ingang te bestellen bij Porsche Motorsport in Weissach. Zij leveren de auto ook rechtstreeks aan de klant. Naar de prijs hebben we het raden, maar ga ervan uit dat je er niet goedkoop vanaf komt.