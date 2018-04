Espace stoot 25x te veel NOx uit, Renault ontkent

Door: BV

Sinds gebleken is dat Volkswagen auto’s uitrustte met software die een emissietest herkent en vervolgens de resultaten manipuleert, is de jacht open op andere constructeurs die met even weinig scrupules de regels buigen of breken. De milieu-organisatie Deutsche Umwelt Hilfe huurde een testbank en ging op zoek naar valsspelers. En het zegt dat het de eerste te pakken heeft.

NEDC-cyclus

Volgens DUH zijn de tests uitgevoerd met een warme motor en volgens de NEDC-cyclus. In vijf verschillende tests met warme motor bleek de Renault Espace met 1.6 dCi de Euro6 emissienorm te overschrijden als het om de uitstoot van schadelijke NOx-deeltjes ging. De Espace stootte tussen een 13- en 25-voud van de norm uit. De Duitsers gaan zelfs nog een stapje verder en zeggen dat de Espace net zo vuil is als een auto uit de eighties.

Renault ontkent

Renault ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Het stelt dat de Renault Espace, net als andere gecommercialiseerde auto’s, de van kracht zijnde regelgeving respecteert. Het is van mening dat de testprocedures die de Universiteit van Bern heeft gehanteerd, niet volledig conform aan de Europese regelgeving zijn en grote verschillen geven in de resultaten die, zoals aangegeven in het rapport, "bijkomende metingen" vergen. Zij hebben dus geen sluitend besluit kunnen opleveren. Het bedrijf stelt naar eigen zeggen "alles in het werk om de details van deze resultaten te begrijpen. Temeer daar het onafhankelijk Duits organisme ADAC in augustus 2015 Renault Espace getest heeft en daarbij verklaard heeft dat de auto de norm respecteert."