Tesla maakt Model X toegankelijker met 70D

Door: BV

Tesla breidt z’n gamma verder uit. De nieuwe crossover Model X was al beschikbaar als 90D en P90D. Daar komt nu een 70D bij. Die heeft minder vermogen en een 70kWh accuset in plaats van één met 90kWh.

Trager, maar niet traag

De Model X 70D rijdt 60km minder ver dan z’n eerder al aangekondigde variant. Na maximaal 354km moet je weer aan de stekker staan. De prestaties zijn ook minder. De 90D doet 4,8 seconden over een sprintje naar 100. De 70D zal 6 tellen nodig hebben. Trager, maar niet ‘traag’.

Langer wachten

De Model X is vanaf halverwege 2016 leverbaar. Maar omdat de vraag de productiecapaciteit zal overstijgen, is Tesla zinnens voorrang te geven aan klanten die een 90 bestellen. Daar verdient het bedrijf immers het meeste aan. Op deze nieuwe variant zal je dus een stuk langer moeten wachten. De 70D wordt in de VS aangeprezen vanaf $ 80.000. Dat is gevoelig minder dan de andere Model X. Belgische prijzen zijn er nog niet.