€ 130.000 geleden was dit een BMW 3 Coupé

Door: BV

Knijp je ogen half dicht en je ziet er misschien ook wat van de Volvo P1800 in. Maar daar heeft deze Russische creatie voor de rest helemaal niets mee gemeen. Onderhuids is dit een BMW 3-Serie Coupé van de vorige generatie (E92). De speurtocht naar een goede donorauto zit in de (basis)prijs van € 130.000 inbegrepen.

Kunst of kitsch?

De Russen hebben de gewoonte om er op stilistisch vlak wel eens ‘over’ te gaan. Maar aan de buitenzijde valt het al bij al nog mee. De proporties zitten al behoorlijk goed. En omdat Bilenkin de auto’s helemaal op bestelling maakt, kan je zelf kiezen hoe gek je het wil hebben. Aan de showmodellen die het merk voorstelde blijkt dat ze zelf een grondige voorkeur hebben voor héél gek en dan gaat het over onvervalste automobiele kitsch.

De maag van een gemiddelde Europeaan keert wellicht bij het aanschouwen van het barokke show-interieur, maar in Rusland en onder meer het Midden-Oosten kunnen ze het wel smaken. En je mag het dan wel kitsch vinden, goedkoop is het niet. Met stofjes, stikwerk, leder en gouden sierelementen her en der kan je de prijs opdrijven tot € 250.000 en meer.