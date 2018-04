AC Schnitzer lepelt 50d in BMW 1-Reeks

Door: BV

De krachtigste diesel die BMW in het aanbod heeft is een drieliter zes-in-lijn met niet één of twee, maar drie turbo’s. Goed voor 380pk, uit een blok dat niet eens zo groot is. Tuner AC Schnitzer krijgt het zelfs onder de kap van een BMW 1-Reeks. Et voila: een BMW 150d. En dat terwijl het normaal in een 5-Reeks, X5 of X6 huist.

Met 800Nm

De tractiecontrole zal wel overuren moeten doen. Voor de goede orde vijzelde de tuner de krachtcentrale immers nog verder op naar 400pk en zo maar eventjes 800Nm. Als je geluk hebt en de banden gaan niet helemaal in rook op, duwt dat de 1-Reeks naar 100 in 4,5 seconden. De Duitsers hangen er ook nog een hele hoop onderdelen aan die ervoor zorgen dat iedereen meteen ziet dat er iets speciaals aan de hand is, maar die zouden wij net achterwege laten. Als hij er ooit komt tenminste, want voorlopig is het nog een concept. Tot de eerste klant met een blanco cheque staat te zwaaien natuurlijk.