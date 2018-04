Herbie is nu de duurste (en meest winstgevende) Kever ooit

Door: BV

Wat is een Kever uit 1963 tegenwoordig waard? Wel, ze zijn prijziger dan je zou denken. Een wrak heb je voor een paar duizendjes, maar een piekfijn exemplaar met een volledige gedocumenteerde geschiedenis en amper kilometers, kost je algauw tussen € 25.000 en € 45.000. Maar $ 86.250? Dat is overdreven. Tenzij het natuurlijk over Herbie gaat. Niet zomaar een wit exemplaar met de juiste striping en het nummer 53, maar het échte spul.

Uit Herbie Rides Again en Herbie goes to Monte Carlo

De auto in kwestie werd verkocht op de Dream Factory Auction waar hij de duurste Kever ooit werd. Het gaat om één van de filmauto’s die Disney gebruikte voor Herbie Rides Again (1974) en Herbie Goes to Monte Carlo (1978). De Kever werd enkele jaren geleden ontdekt in een magazijn in Florida na enkele decennia uit het zicht te zijn verdwenen. Minder dan een jaar geleden werd dezelfde auto via Ebay verkocht voor amper $ 55.200. Voor de eigenaar was het dus een lucratief zaakje.

Een schitterende Cabrio uit 1955

Wat de tweede duurste Kever ooit was? Wel, in 2014 werd in de VS $ 82.500 neergeteld voor een absoluut perfecte cabrio uit 1955.