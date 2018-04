Zarooq lijkt op Hot Wheels, is duinracer

Door: BV

Toegegeven, duinracen is in ons land een wat beperkte niche. Het zal dan ook niet onlogisch zijn dat deze Zarooq Sand Racer niet in Europa, maar in Dubai bedacht is. Daar is brandstof verspillen in de woestijn zo ongeveer een nationaal tijdverdrijf.

Minder dan een ton

De Sand Racer ziet er dan wel uit als een Hot Wheels, je kan ‘m gewoon kopen. Je krijgt de keuze uit een krachtbron met 400 of 500pk. Details over de motor zijn er niet, behalve dan dat hij voorin ligt. De aandrijving gebeurt op de achterwielen. Aan de binnen- en buitenkant zit vooral carbon, kwestie van het gewicht onder een ton te houden. De topsnelheid is niet zo indrukwekkend: 200km/u. Maar z’n vermogen om zand te vreten is dat wellicht wel.