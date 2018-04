Bloedstollende Ferrari 250 Europa zoekt nieuwe eigenaar

Door: BV

Autoliefhebbers met diepe zakken hebben spontaan opwellende tranen wanneer er een klassieke Ferrari onder de hamer gaat. En al helemaal als op de flank de gevierde handtekening van stijlhuis Pininfarina staat. Maar dat was vooral kort na de Tweede Wereldoorlog niet de enige manier om Ferrari’s van een koetswerk te voorzien. Tussen 1950 en 1954 kon je ook een naakte Ferrari 250 Europa kopen en hem door Vignale laten aankleden met een koetswerk dat door de evenmin ongetalenteerde Michelotti was vormgegeven. Slechts 4 mensen kozen deze specifieke koets, tegen minimaal 18 bij Pininfarina. Dat betekent dat deze 250 een stuk zeldzamer is. In het totaal werden slechts 154 Ferrari’s ooit door Vignale van een koetswerk voorzien.

Zeldzamer dan Pininfarina

Deze Ferrari 250 Europa Vignale draagt chassisnummer 0313 en wordt aangedreven door een 2.963cc V12 die 200pk opwekt en gepaard is aan een handgeschakelde vierbak. Hij werd in december 1953 geleverd in New York en had verschillende eigenaren doorheen z’n ruim zestigjarige loopbaan. Hij werd recent gerestaureerd in Zwitserland, waar er bijna 4.000 uren in de klus kropen. RM Sotheby’s zal hem veilen maar met minder dan € 3,5 miljoen hoef je niet eens je hand op te steken.