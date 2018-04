Audi wil Le Mans winnen met dark side of the force

Door: BV

Audi is al twee decennia actief in het WEC, het World Endurance Championship. Een kampioenschap dat op technisch vlak kan wedijveren met de F1 en het op veel vlakken zelfs overklast. Maar het vindt grotendeels plaats buiten de media. Met één grote uitzondering: de 24h van Le Mans. Daar moest Audi vorig jaar de ereplaats afstaan aan Porsche met z’n 919 Hybrid. Rivaliteit uit eigen huis. En dat zint Audi-sportbaas Wolfgang Ullrich (die dit jaar in de Duitse DTM nog bewees over lijken te gaan en daarvoor een monsterstraf kreeg) helemaal niet.

Audi R18 LMP1 2016

Technische details zijn nog niet bekend, maar Audi maakt in elk geval meer bekend over een dieselmotor en een hybride aandrijflijn. Die wordt krachtiger en naar alle waarschijnlijkheid ook zuiniger. Een 24-uurs-race winnen is immers makkelijker als je minder vaak in de pits moet zijn.

Het uiterlijk van de R18 evolueerde. En het lijkt er sterk op dat Audi een nieuwe livery gebruikt als excuus om de concurrentie te intimideren. Een schoonheid kan je het niet noemen, maar gemeen is het wel. De Star Wars referenties zijn niet veraf.

3 auto's naar Le Mans

Audi zal weer met 2 wagens aantreden in het endurancekampioenschap en haalt voor Le Mans nog een extra exemplaar van stal.