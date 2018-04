Lamborghini verkoopt onzin over de Urus

Door: BV

Eerder dit jaar kondigde Lamborghini definitief de komst van een crossover aan. Die zal naar alle waarschijnlijkheid Urus heten, net als de concept car die we er al voor achter de kiezen kregen. De productie zal plaatsvinden in Italië. Dat land had er een hele hoop subsidies voor over de productie van het model in de wacht te kunnen slepen.

V8 speciaal voor Lamborghini

Lamborghini CEO Stephan Winkelmann wordt inmiddels wat loslippiger in de media over z’n aanstormende vierzitter. Hij verklaarde al dat de eerste prototypetesten een veel betere auto opleverden dan verwacht (wat je natuurlijk met een flinke korrel zout moet nemen) en hij loste meer details over de motor. Dat wordt een V8 die ‘specifiek voor Lamborghini is’. Een 4.0l met twee turbo’s die de Volkswagen-group alléén voor de geplande 3.000 stuks (jaarlijks) van de Urus zou ontwikkelen? Onzin uiteraard, en al helemaal nu na dieselgate de bespaarwoede bij Volkswagen helemaal toesloeg. Wat Lamborghini krijgt, is een motor die zo goed als identiek zal zijn als die in verschillende andere performance georiënteerde modellen van de groep, maar dan met een afstelling en, misschien, turbo’s die specifiek zijn voor het Italiaanse merk.

De Urus zal in 2018 bij de dealer arriveren, een jaar later dan eerder aangekondigd.