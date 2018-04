Wat je moet weten over de nieuwe Volvo S90

Door: BV

Eigenlijk weten we al een tijdje hoe de Volvo S90 eruit zal zien. Volvo liet al ver op voorhand miniatuurtjes maken in China en die lekten het web op. Het bedrijf bedankte aanvankelijk voor alle extra aandacht, maar omdat ze maar bleven opduiken, die kleine S90’s, werd het op de duur toch beschamend. Nu is hij er in het groot, en met meer details.

Niet bekend voor luxesedans

Er moet veel veranderd zijn bij Volvo het afgelopen decennium. Het bedrijf zegt immers al met de inleiding dat het vooral bekend staat om z’n SUV’s en breaks. Nochtans was dat voor de eeuwwisseling wel anders. Toen stond het bedrijf als geen ander te boek voor de meest klassieke koetswerkvariant - de vierdeurs. Maar kijk, de S90 gaat dus weer een beetje naar de Volvo-roots.

De S80 is de vorige luxesedan van het merk, en die staat nog altijd in de catalogus. Maar het merk verloor wel een beetje de aansluiting met de hogere klasse. De S90 moet dat zo snel mogelijk oplossen en weer aansluiting bij Audi, BMW en Mercedes. Volvo wil weer terug naar de gloriedagen van de 700- en 900-serie.

Volvo Concept Coupé

Dat de S90 heel wat stijlelementen ging lenen bij de in 2013 voorgestelde Volvo Concept Coupé, wisten we al. En de Zweden zetten dat nog eens extra in de verf door de meeste plaatjes van de S90 vrij te geven in bijna dezelfde subtiel blauwe tint.

Als je mee wilt doen in de klasse van de luxesedans moet je van goeden huize komen tegenwoordig. Dat weet Volvo en daarom is de S90 volgestopt met een naar eigen zeggen een groot aantal nieuwe technieken, variërend van baanbrekende veiligheidsfeatures tot cloud-gebaseerde applicaties.

Een van de snufjes is Pilot Assist. Met deze semi-autonome rijmodus houdt de auto zichzelf binnen de lijnen tot snelheden van zo'n 130 km/u. Pilot Assist kun je zodoende gerust een aanloopje noemen naar volledig autonoom rijden. In 2017 maakt Volvo die stap concreet in de stad Göteborg waar het 100 autonome auto's de weg op stuurt. Een andere snufje is het City Safety-systeem dat voortaan ook grote dieren als paarden en elanden herkent, zowel 's nachts als overdag. En dat blijkt geen overbodige luxe in sommige landen.

T8 Twin Engine

Het volledige motorenpalet wordt nog niet uit de doeken gedaan. Een beetje idiote geheimdoenerij, want net als het onderstel neemt de S90 wellicht de motoren van de XC90 over. Maar het bedrijf wil na de wereldpremière op de NAIAS in Detroit (in januari) ook nog wat te zeggen te hebben. Voorlopig bevestigt het bedrijf dus alleen de T8 Twin Engine plug-in-hybride. Details daarover? Nee, zelfs die zijn er nog niet.