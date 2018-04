Is deze Canadese garage de mooiste ter wereld?

Door: BV

De ene garage is de andere niet. Bij de meeste mensen worden ook pareltjes van vierwielers nog altijd weggestopt in een betonnen doos. Maar niet in de ‘house in the hill’ concept van Only Victories uit het Canadeze Galgary. Daar is de scheiding tussen een hypermodern bouwwerk (met duidelijk Scandinavische invloeden) en de auto nog slechts flinterdun. Smaken verschillen uiteraard, maar zou dit niet de mooiste garage ter wereld zijn?