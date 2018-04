F1: Renault neemt Lotus over

Door: ADD

Maandenlang heerste er onduidelijkheid over Renaults lot in de Formule 1. De constructeur was immers ontevreden met zijn rol als louter motorenleverancier. Maar nu is de kogel door de kerk: Renault keert het komende seizoen als team in de Formule 1 terug.

Ze gaan voor de winst



De Fransen nemen daarom het noodlijdende Lotus-team over. Renault CEO Carlos Ghosn zei over de beslissing: "Renault had twee opties: ofwel voor de volle 100 procent terugkeren, ofwel de F1 verlaten. Ik heb besloten dat Renault in 2016 deel zal uitmaken van de F1. We willen winnen, zelfs al duurt dat enige tijd. "



Goed voor inkomsten, motivatie en ontwikkeling

Renault hoopt uit het nieuwe F1-avontuur het maximale te halen. Enkel als motorleverancier waren namelijk de opbrengsten en de imagowinst pover. Als volwaardige team verwachten ze hogere reclame-inkomsten en ook denken ze dat het voor hun werknemers bijzonder motiverend zal werken. Bovendien zouden de uitdagingen van de koningsklasse de ontwikkeling van innovatieve technologieën bevorderen.

In januari zal Renault meer details over hun formule 1-deelname bekendmaken.