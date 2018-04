Betrap een roodrijder en win een auto

Door: ADD

Wie naar de politie van New Delhi een foto doorstuurt van een verkeersovertreding, maakt kans om een auto of een vlucht te winnen. De politie van de hoofdstad van India deed daartoe vandaag een oproep in de grote kranten: "Maak gebruik van de camera van uw telefoon en stuur ons foto's of video's van verkeersovertredingen door."

Pure chaos

Het verkeer in de metropool (waar maar liefst de 17 miljoen mensen wonen) is - zoals in de meeste Indiase steden - zeer chaotisch. De politie viseert er nu met de actie vier vaak voorkomende overtredingen: door een rood licht of in de tegengestelde richting rijden, met z’n drieën op de motor zitten en op de stoep parkeren.

Punten inruilen

Voor elke ingediende foto of filmpje ontvangt de melder 1 tot 5 punten als de overtreder geïdentificeerd kan worden. Heb je 25, 50 of 100 punten verzameld dan kan je die inruilen voor T-shirts, restaurantbonnen of bioscooptickets. En onder alle verklikkers zullen er auto's, motorfietsen, verre reizen en vluchten worden verloot.