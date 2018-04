Door: BV

Als je wil bewijzen hoe sterk je nieuwe vrachtwagen is, dan kan je veel kanten op. Maar niemand kwam ooit op het idee om een 18-tonner in handen te geven van een 4-jarige. Tot nu, want dat is hoe Volvo Trucks z’n FMX 8x6 aanprijst.

De 4-jarige Sophie zat niet achter het stuur uiteraard, maar ze kreeg een afstandsbediening in handen en een hindernissenparcours rond haar. De gevolgen zijn… nogal voorspelbaar. Hoe het afloopt kan je hier bekijken. Eén ding is zeker: Sophie heeft zich geamuseerd.