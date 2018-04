Tanken schaadt de gezondheid

Door: ADD

In de Canadese stad North Vancouver dachten ze wellicht als het op sigarettenpakjes werkt, waarom zou het in de tankstations zijn effect dan missen. Vanaf 2016 verplicht het stadsbestuur de pomphouders er namelijk om op de tankpistolen of -zuilen waarschuwingen te plaatsen die op de milieu-impact van autorijden wijzen. De bedoeling van de actie is niet automobilisten een slecht geweten bezorgen, maar het aantal onnodige verplaatsingen beperken, aldus de burgemeester van de 50.000 inwoners tellende stad in de buurt van Vancouver.

De campagne komt er op initiatief van de milieuorganisatie "Our Horizon". Op hun website zijn er al ideeën te zien, zoals een foto van een rendier met de erbij de tekst dat brandstofgebruik bijdraagt aan de klimaatverandering waardoor 30 procent van alle dieren met uitsterven bedreigd is.