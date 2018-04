Is Ferrari 458 Speciale met beetje schade voor € 70.000 het koopje van het jaar?

Door: BV

De Ferrari 458 Speciale was niet alleen de laatste en krachtigste atmosferische V8 die het merk bouwde. Het was ook nog een behoorlijk exclusief ding. Er waren veel meer gegadigden dan er auto’s waren en de Italianen waren er daarom niet vies van te eisen dat wie er wel één kreeg, zowat elke optie aanstipte. En dan gaat het hard met de prijs. Alleen al de striping kostte € 9.000. Als dan blijkt dat er nu een nauwelijks 2 jaar oud exemplaar te koop staat voor € 70.000 dan lijkt dat in elk geval op het koopje van de eeuw. Of toch op z’n minst dat van het jaar.

Heel erg occasie

Maar er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Het exemplaar is immers ‘een beetje’ beschadigd. De Zuid-Afrikaanse eigenaar probeerde ermee door een muur te gaan, maar die muur was niet onder de indruk. De ganse neus ontbreekt, net als een portier. En die ooit zo muzikale V8 speelt geen noot meer, want de stuureenheid zat in de neus. Maar je krijgt er ook heel wat bij: een sleutel, handleiding en zelfs een gereedschapsset in een tas in écht vinyl.