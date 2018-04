Nieuwe Land-Rover Defender komt in 2018 in 5 koetswerkversies

Door: BV

Begin volgend jaar valt het doek voor de Defender. Ietsje later dan verwacht omdat er nog een stormloop kwam op het bestaande model en Land Rover is natuurlijk niet te belabberd om daar even van te profiteren. Een kans overigens die niet alleen de constructeur, maar ook de dealers niet laten schieten. Die vragen inmiddels al vrolijk meer dan de catalogusprijs voor nieuwe Defenders uit stock.

Vooruit kijken

De opvolger van de Defender is een moeilijke klus. Het model verdwijnt omdat hij met z’n onverwoestbare rigide onderstel niet meer kan voldoen aan allerlei regeltjes, maar het bedrijf wil wél de klantenbasis behouden. En daarom zal de in 2018 te lanceren Defender-opvolger beschikbaar zijn in vijf koetswerkversies. Twee varianten met twee deuren, een vierdeurs en pick-ups met zowel twee als vier portieren. Grosso modo een afspiegeling van het huidige gamma, al lijkt er geen incarnatie van de langste versie - de Defender 130 - op de planning te staan.

Breder publiek

Dat Land-Rover aast op een breder publiek voor de Defender, weten we al sinds het merk de DC100 Concept Car voorstelde. Maar van die focus op lifestyle is het merk inmiddels afgestapt. De reacties van klanten waren vernietigend en de fabrikant stelde de koers bij. Land-Rover design goeroe Gerry McGovern belooft nu dat de Defender nog steeds herkenbaar zal zijn. Maar hij windt er evenmin doekjes om: hij wordt ‘softer’. De Britten willen elk jaar 100.000 Defenders verzetten vanaf 2019 en dat kan alleen als die auto een breder publiek aanspreekt dan nu het geval is.