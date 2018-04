Hyundai i20 WRC moet VW van de rallytitel houden

Door: BV

Drie keer op rij nam de Volkswagen Polo de titel in het World Rally Championship (WRC). Maar volgend jaar moet het zo stilaan welletjes zijn. In de handen van onze landgenoot Thierry Neuville moet deze i20 WRC in staat zijn om de Duitsers niet alleen in de kuiten te bijten maar ook te verslinden. Het is de ambitie van Hyundai.

Nog niet helemaal klaar

Natuurlijk kan zo’n rallykanon altijd verbeterd worden. Maar de nieuweling pakt van meet af aan al uit met een efficiëntere aandrijflijn, een verbeterde gewichtsbalans en een gladdere aerodynamica. En wie zich afvraagt wat die ’N’ op het koetswerk doet? Dat is het sportlabel van Hyundai. De letter verwijst naar Namyang, naar het Koreaanse R&D-centrum van het merk. Die letter moet binnenkort net zo hard tot dromen aanzetten als ‘RS’ bij Ford, ‘GTI’ bij VW of ‘R’ bij Renault.