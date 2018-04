Hyundai Ioniq: 1 auto, 3 motoren

Door: ADD

Bij Hyundai nemen ze de term "alternatieve aandrijving" nogal letterlijk: De Ioniq die volgend jaar op de markt zou komen, zal dat doen met drie verschillende motorconcepten. In eerste instantie zullen klanten tussen een hybride met benzine- en elektromotor en een volledig elektrische versie kunnen kiezen. Later volgt een plug-in hybride.

Nieuw platform

Die ruime keuze van de aandrijvingen wordt mogelijk gemaakt door het nieuw ontwikkelde platform dat van begin af aan ontworpen is voor drie varianten. Concrete informatie over de prestaties of het rijbereik geeft Hyundai nog niet, wel dat de elektrische versie van een lithium-ionbatterij gebruik zal maken. Gepresenteerd wordt de Ioniq in januari in Korea, voordat hij in maart op het autosalon van Genève (3-13 maart) zal staan blinken.

CO2-normen

De nieuwe Ioniq zal de Hyundai-Kia-groep moeten helpen om de CO2-eisen van de EU te bereiken. Tot nu toe worstelen de Koreanen daar erg mee en zullen ze de maximale limiet van 130g/km tegen het einde van 2015 wellicht maar nipt halen. In 2016 hopen ze het dankzij betere motoren en andere modellen met alternatieve aandrijfsystemen beter te doen.