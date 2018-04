Toyota Auris Hybrid

Gelukkig voor Toyota is dit een top 5, of er kwamen nog een hoop meer modellen van het merk aan bod. De Japanse gigant maakte van ‘saai’ immers een handelsmerk. Dit had dus net zo goed een Verso of Yaris kunnen zijn. Auris moest ooit het stoffige imago van de Corolla doen vergeten, maar koetswerk, noch interieur of weggedrag laten enige blijvende indruk na. En de hybride is het ergst van al.