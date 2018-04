Dit wordt de duurste Mercedes Gullwing uit de geschiedenis

Door: BV

Een Mercedes 300SL Gullwing kan je een miljoen armer maken. Maar deze moet minstens 5 keer zoveel opbrengen. Waarom? Omdat hij nog veel specialer is.

Slechts 4 exemplaren

De Duitsers bouwden ooit 1.400 stuks van de 300SL. Een miniscuul aantal naar hedendaagse normen, maar in z’n tijd viel dat eigenlijk best mee. Maar het bedrijf bouwde ook 29 stuks met een aluminium koetswerk. En slechts 4 exemplaren in een wedstrijdconfiguratie met een stalen koetswerk. En ja, je raadt het. Dit is één van de vier. De eerste nog wel, uit 1956. RM Sotheby’s, dat de veiling van de auto organiseert, weet ook nog dat Stirling Moss er achter het stuur kroop.

Niet uitgekleed

Tegenwoordig zou een wedstrijdconfiguratie betekenen dat er kuipzetels, een raceharnas en een blusinstallatie in zit en dat hij voor de rest is uitgekleed, maar dat was zestig jaar geleden niet zo. Zelfs de chromen sierlijsten voor het interieur werden niet geschrapt. De ophanging werd wel aangepakt, er zijn krachtiger remmen, een andere uitlaat en in de motor werd een andere nokkenas gestoken.