Inferno Exotic: 1400pk en sterk als een tank

Door: ADD

Als een kleine constructeur een supercar presenteert dan wordt er meestal duchtig met pk's en fancy vormen gestrooid, die achteraf gezien vaak lucht blijken te zijn. Zou dit ook gelden voor de Inferno Exotic die op een technologie evenement in Mexico City voorgesteld werd?

“Speels” design

De voormalige Lamborghini designer Antonio Ferraioli zou verantwoordelijk zijn voor het wilde ontwerp. De supercar met middenmotor ziet er behoorlijk bij de haren getrokken uit door zijn korte motorkap en immense staart, zijspiegels die hoger staan dan bij de Laferrari, de achterspoiler zweeft als een meeuw in de wind.

Robuust als een tank



Het bijzondere aan de Inferno is dat het koetswerk gemaakt is van een zink-aluminium-zilverlegering. En dat materiaal zou bijzonder robuust zijn, zo sterk als een tank en toch licht en zeer elastisch. Hoeveel dat alles mag wegen, houdt de fabrikant liever voor zichzelf.



Meer dan 1400pk

Wat de motor en de rijprestaties echter betreft, geeft men graag alles vrij: een V8 Twin Turbo wekt 1400bhp (1419pk) en 900Nm op. De sprint van nul naar 100 haalt de Inferno in minder dan 3,0 seconden, toppen doet hij op 395 km/u. De serieproductie zou al in 2016 kunnen starten. De rest is fantasie en smaak.