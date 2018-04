Zie jij de verschillen op de VW Golf GTI Cabrio?

Door: BV

De Golf GTI Cabrio gaat 2016 in met enkele aanpassingen. Details, eigenlijk. Een andere bumper, sierlijst rond de grille en honingraatmotief voor die grille zijn de grootste wijzigingen. Daarnaast kan je aangepaste velgen (17” is standaard, 18” is optioneel), een glanzende diffuser, een optionele achterspoiler en rode remzadels aanvoeren.

Aan de binnenkant is er sprake van enkele nieuwe sierlijstjes en een andere bekleding. De belangrijkste nieuwigheid steekt de Golf op de foto hierboven echter weg. Naast de reeds beschikbare donkerblauwe en zwarte tint voor het stoffen wegklapdak wordt nu ook rood beschikbaar.