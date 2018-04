Volkswagen presenteert elektrische microbus in Las Vegas

Door: BV

Bij Volkswagen zijn ze fan van de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Audi presenteerde er eerder al z’n volledig digitale instrumentarium en op 6 januari is het Volkswagen die afzakt naar de beurs die eigenlijk bedoeld is voor GSM, playstations, computers, tablets en robotstofzuigers.

Elektrische microbus

Of hij wat weg zal hebben van de VW T1 die uitgroeide tot een symbool van de hippiebeweging, is lang niet zeker. Maar de Duitsers hebben het wel over een microbus die elektrisch zal aangedreven worden. Dat ruikt in elk geval behoorlijk naar flower power anno 2016. De eerste teaser lijkt geen retro-vormgeving te suggereren, maar je weet maar nooit. De VW Bulli Concept Car uit 2011 die dergelijke optie exploreerde, werd in elk geval goed onthaald.

Update: ook uit de extra teaser blijken geen retrolijnen.