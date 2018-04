En toen betaalde iemand € 550.000 voor een Land Rover Defender

Door: BV

Al 67 jaar is de Defender, samen met z’n directe voorvaders, in productie. Maar binnenkort is het dan toch écht over and out voor de robuuste terreinwagen. Het model kan geen Europese typegoedkeuring meer krijgen, dus het lot is bezegeld. Op de valreep wist Land Rover de productie nog voorbij 2.000.000 stuks te stuwen. En dat jubileum-exemplaar is door Bonhams geveild voor het goede doel. En je kan gerust zeggen dat er enthousiast geboden is. Uiteindelijk werd er net geen € 550.000 voor betaald. Het Internationale Rode Kruis en de Born Free Foundation kunnen in hun nopjes zijn.

Speciaal aangekleed

Degene die ruim een half miljoen heeft betaald, krijgt niet zomaar een Defender. Los van het bijzondere productienummer onderscheidt het exemplaar zich door een unieke styling, zoals de in aluminium gegraveerde kaart van Red Wharf Bay, waar het idee voor de eerste Land Rover ontstond. Ook zijn er speciale 'no. 2.000.000'-badges en binnenin prijkt er lederen bekleding met 'Red Wharf Bay’-design. Die aanpassingen hebben Land Rover wellicht niet meer dan een paar duizendjes gekost.