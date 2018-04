Peperdure '69 Dodge Charger Daytona stond te rotten in schuur

Door: ADD

De Dodge Charger Daytona uit 1969 is misschien niet een van de mooiste auto's, maar zeker een van de meest zeldzame. Slechts 503 straatlegale exemplaren bouwde Dodge om het model voor het NASCAR-kampionschap te kunnen homologeren. Halfweg januari wordt door Mecum Auctions één van hen in Kissimmee, Florida geveild.

Poëtisch verval

Op de karakteristieke gigantische vleugel van de Daytona groeit er een dikke laag mos, de zetels zijn compleet opengereten en de motor (een 7.2-liter V8) danig kaduuk - en toch verwacht de veilingmeester 150.000 tot 180.000 dollar te kunnen ophalen. Die prijs rechtvaardigt hij niet alleen met de zeldzaamheid, maar vooral met de mythe die er rond een schuurvondst hangt. Denk maar aan de 200 splinternieuwe oldtimers in een Deens magazijn. Of wie herinnert zich nog de 60 onbetaalbare klassiekers in Frankrijk?

Van de een schuur naar de andere

En dat begrip 'schuurvondst' mag je hier behoorlijk letterlijk nemen. Ontdekt werd de Charger in Glenwood Alabama. De laatste eigenaar had de auto in 1974 als 18-jarige voor $ 1.800 kocht. Maar op een gegeven moment verdween die in een stal op een boerderij. Afgezien van de lak en de achteraf ingebouwde boxen, zou alles aan de auto origineel moeten zijn. Om de mythe te versterken werd de Dodge na zijn vondst niet naar de eerste beste carwash gebracht, neen, hij kwam in een volgende schuur terecht. Om foto's voor de veiling te nemen welteverstaan.

Foto's door Teddy Pieper, Courtesy of Mecum Auctions