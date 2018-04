Rijverbod in Italië door smog

Door: ADD

Smog en veel fijn stof in lucht. Niet enkel in China wordt er daarom een rijverbod opgelegd. In vele Italiaanse steden is de luchtkwaliteit door het droge winterweer zodanig slecht, dat de overheid er een tijdelijk verbod oplegt. In Rome bijvoorbeeld moesten maandag tijdens de spits de auto's met een oneven laatste cijfer op de nummerplaat aan de kant blijven. Dinsdag mochten auto's met even laatste nummers niet rijden. Uitstootarme voertuigen (onder meer hybrides) mochten wel onbeperkt het centrum van Rome binnen.

Regen brengt hoop

In Milaan, de tweede grootste stad van Italië, regende het maandag voor het eerst in meer dan 40 dagen. De grenswaarde voor fijn stof was er al 25 dagen op rij overschreden. Met de regen kwam er ook de hoop dat de lucht gezuiverd zou worden. Desalniettemin bleven de beperkingsmaatregelen voor het centrum er van kracht.

Geen acuut lokaal probleem

Het noorden van Italië en de Povlakte hebben het meest te lijden hebben onder de smog. In sommige gebieden in het noordwesten van het land heeft het sinds meer dan twee maanden niet geregend. Maar ook in het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit door het droge en windstille weer bedroevend. In de vier grote steden - Rome, Milaan, Napels en Turijn - is de limiet van 35 toegestane dagen met 50 microgram fijn stof per kubieke meter lucht dit jaar al overschreden.