Verloren prototype BMW M1 teruggevonden op eBay

Door: BV

Het was niet BMW, maar Lamborghini dat het eerste prototype voor de M1 in elkaar vees. Het model had nog een andere kofferklep dan de productieversie die erop zou volgen. Dat chassisnummer 26E/1 is al een tijdje spoorloos, maar nu is het te koop op eBay.

Racewagen

De BMW M1 werd ergens in de loop van z’n carrière omgebouwd naar Procar racespecificaties. En het model lijkt daar op z’n minst de bodykit nog steeds van te dragen.

BMW M1 te koop

De eBay-advertentie is geen toonbeeld van duidelijkheid, maar de verkoper is wel al een tijd actief en heeft goede feedback. Hij claimt overigens dat het model al 30 jaar in een droge schuur staat. Nog een schuurvondst dus! Op het ogenblik van dit schrijven, is er $ 50.000 voor geboden, maar als de informatie juist is, zal dat bedrag nog flink de hoogte in gaan. Het complete verhaal van de BMW M1 vind je hier.