Jannarelly Design-1 is héél snel en héél retro

Door: BV

Anthony Jannarelly kent iets van snelle auto’s tekenen. Hij pende eerder al de Lykan Hypersport van W Motors en gaat nu de retrotoer op met deze Design-1 die z’n eigen naam draagt. Hij is gebaseerd op sportwagens van de jaren vijftig en zestig. En er lijkt dan ook van zo ongeveer elke belangrijke auto uit die periode wat in te zetten.

Onder de kap is er echter niets retro. daar zit een 3,5l grote Nissan V6 die 304pk en 370Nm opwekt. Glasvezel en carbon zorgt voor een leeggewicht van 710kg. Zet die cijfertjes naast elkaar en z’n sprinttijd van 4 seconden of top van 220km/u lijken niet eens zo indrukwekkend. Janarelly wil 30 stuks bouwen. Tenzij er meer vraag is dan. Dan moeten het er 200 per jaar worden. Met andere woorden: ze zullen er gewoon zoveel bouwen als er verkocht van geraken. Waar, vraagt u zich af? In Dubai, waar inmiddels ook W Motors gevestigd is.