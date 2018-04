Porsche Exclusive doet de 911 fout met hout

Door: BV

Heel exact € 99.825 moet je uittrekken voor het basismodelletje Porsche 911. Voor die prijs heb je dan wel de iconische lijnen van de 911, maar niet bijster veel extra’s. Zelfs volledig lederen zetels zijn niet van de partij. Logisch dus dat de prijs snel de hoogte in gaat. De optiecatalogus is bijna net zo dik als een ouderwetse telefoonboek. Maar als je daar je gading nog niet in vindt, dan biedt de Exclusive-afdeling een uitweg. Voor een prijs, uiteraard.

Drie voorbeelden

Porsche Exclusive geeft zelf drie voorbeelden van de recent gefacelifte 911. Hout is fout in een sportieveling, zou je denken, maar het zit wel in de 911 Cabrio. Met de sierlijsten kan je dus gek doen. Andere zaken die je naar je hand kan zetten: wijzerplaten, gordels, de sleutels…