Mercedes wil meer vrouwen

Door: ADD

Daimler streeft ernaar het aantal vrouwen in hun personeelsbestand te verhogen. HR-manager Wilfried Porth zei hierover in de pers dat het vroegere streefdoel van 12,5 tot 15 procent opgetrokken wordt naar 15 tot 18 procent. Momenteel zijn er globaal gezien 14,9 percent vrouwelijke werknemers aan de slag. Bij de leidinggevenden is dat zelfs al meer dan 20 procent.

Meer leermeisjes

Ook bij de leergasten wil het bedrijf meer vrouwen in dienst. "In de technische opleiding zullen we het percentage vrouwen tot 14 à 17 procent verhogen," aldus Porth. "In het algemeen, dus samen met de commerciële opleiding, ligt ons doel op 23-27 procent."

Duitse quota

Duitsland legt vanaf 1 januari aan 101 beursgenoteerde quota voor vrouwen in leidinggevende posities op. Bij nieuwe benoemingen in de raad van bestuur moet ervoor gezorgd worden dat ten minste 30 procent van de posten door vrouwen ingenomen worden. Indien dat percentage niet wordt bereikt dan blijven de stoelen leeg.