Begin 2016 goed met een Lancia Stratos

Door: BV

Van de Lancia Stratos zijn heel exact 492 stuks gebouwd. Dat er eentje te koop wordt aangeboden is dus best bijzonder. Deze heeft slechts 43.000km op de teller en wordt net als de 491 andere exemplaren aangedreven door een zescilinder die van de Dino werd geleend. De Ferrari die toen nog geen Ferrari mocht heten, maar inmiddels wel in de armen van het bedrijf is gesloten.

192pk en een kunststoffen koetswerk was in 1976 voldoende voor vuurwerk. Wat al dat leuks moet kosten? Wel net geen half miljoen euro. Maar dan is wel meteen je autojaar 2016 veilig gesteld.