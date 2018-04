Duimen en vingers aflikken bij Audi Exclusive RS7 Sportback

Door: BV

Exclusive is de naam van de Audi-afdeling waar je bij terechtkomt als je in de gewone optielijst je zin niet vindt. Dan kan je pas echt uit de bol gaan met bekledingsopties en kleurtjes. Als je tenminste het budget hebt om je dat soort van extravaganza te kunnen permitteren, want goedkoop is het allemaal niet.

Audi Exclusive RS7

Om even in de verf te zetten wat allemaal kan, stelde Audi Exclusive zelf deze RS7 Sportback samen. Dat deed het eerder ook al eens voor de Audi RS6. In Ipanema bruin (dat erg oranje aandoet), met een wit lederen interieur met sierstiksels in honingraatvorm en sierlijsten in aluminium en gestreept hout. Genoeg om even bij weg te dromen?