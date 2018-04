BMW i8: kijk, zonder spiegels!

Door: BV

BMW lijkt zich aan het begin van dit nieuwe jaar vooral tot doelstelling te hebben gesteld om de i8 onder de aandacht te houden. Op CES 2016 staat al een opgewarmde i8 Spyder Concept en nu staat daarnaast ook een conventionele i8. Het belangrijkste nieuws? Hij heeft geen spiegels. Helemaal niets. Maar er hangt nog wel altijd iets op diezelfde plaats. Twee keer raden wat dat is?

Camera's

Camera’s! Juist, ja. Dat lag nogal voor de hand. En het beeld wordt uiteraard binnen weergegeven, op de plaats van de binnenspiegel. BMW houdt een smal voetje over dat voor de rest ook nog dienst doet om een richtingaanwijzer in onder te brengen. Beetje bizar dat je daar nog de moeite voor doet, net als je het gedroomde excuus hebt gevonden om met een glad en zuiver koetswerk te staan pronken, maar wellicht heeft de allesziende boekhoudafdeling bij BMW even becijferd hoe veel er elk jaar verdiend wordt aan mensen die per ongeluk hun spiegel af rijden.