Nieuwe Chevrolet Cruze: de Opel Astra voor de rest van de wereld

Door: BV

Volgende week introduceert Chevrolet op het Autosalon van Detroit een compleet nieuwe Chevrolet Cruze. Een hatchback met een wielbasis van 2,7m en een koffervolume van maximaal 524l (maar de Amerikanen berekenen dat anders). Een auto die nogal wat gelijkenissen vertoond met de nieuwe Opel Astra, ook al is de Amerikaan net conventioneler gelijnd. Vooral de aankleding die ter hoogte van de C-stijl een zwevende daklijn moet simuleren ontbreekt.

De gelijkenissen zijn vanzelfsprekend niet toevallig. De Cruze is samen met de populaire Duitser ontwikkeld. Dat was in het verleden ook al het geval. En het feit dat Chevrolet met de staart tussen de benen is gaan lopen van de Europese markt wijzigt daar niets aan.

De motor is ook al een bekende. Daar vinden we de 1.4l turbo die ook in de Astra te vinden is. Goed voor 150pk en 240Nm, gekoppeld aan een handbediende zesbak of een automaat met evenveel verzetten. Voor de kleinere benzinemotor of diesels (zeker na dieselgate) acht General Motors de Amerikaanse markt niet rijp.