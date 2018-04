​Parijs bant auto's op Champs-Élysées

Door: ADD

De Parijse Champs-Élysées zal binnenkort op zondag maandelijks gereserveerd zijn voor slenterende toeristen en locals. Een van de beroemdste boulevards ter wereld zal vanaf de lente namelijk een keer per maand een de verkeersvrije zone worden. Dat kondigde de burgemeester van de Franse hoofdstad, Anne Hidalgo, gisteren aan.

Verkeer moet gehalveerd worden

Hidalgo had reeds eind september 2015 sommige straten evenals de Champs-Élysées voor een dag autovrij verklaard. In september dit jaar wil ze zo'n autoloze zondag nog eens overdoen, maar dan wordt de straal vergroot en worden er meer stadswijken afgesloten voor auto's. De burgemeester heeft zich ten doel gesteld om het verkeer in de hoofdstad te decimeren en om de Parijzenaars meer aan het fietsen te krijgen. Tegelijkertijd zal de oever van de Seine voor voetgangers verder worden uitgebreid.