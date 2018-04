Eén jaar oude Youabian Puma: duur en lelijk

Door: ADD

Mooi is hij allesbehalve en toch zou de Youabian Puma binnenkort wel eens voor een monsterbedrag van eigenaar kunnen wisselen.

$ 895.000

De Youabian Puma werd op de op de LA Auto Show in 2013 gepresenteerd en staat nu te koop bij "James Edition". Eén jaar oud is het Amerikaanse babymonstertje en hij heeft 848 kilometer op de teller staan. Voor dat alles vraagt de handelaar de onwaarschijnlijke som van $ 895.000, omgerekend € 824.000.

"Roadster-crossover"

De prijs is des te verrassender als je weet dat je een nieuwe Youabian Puma voor "slechts" 630.000-850.000 dollar kan kopen. Hoe dan ook, in ruil voor het monsterbedrag krijg je een 6,15 meter lange en 2,36 meter brede roadster-crossover, die met zijn 44-inchers en zonder toespoor de charme van een vrachtwagen heeft. En het kan nog fouter: onder de kap zit een achtcilinder uit de Corvette C6 met meer dan 500 pk, die helaas door de fragiele banden op 144 km/u begrensd is.