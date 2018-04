Volkswagen Tiguan GTE Active Concept

Door: BV

Volkswagen stelt op het Autosalon van Detroit (NAIAS) deze Tiguan voor. Er kleeft GTE achter de naam, wat ons verklapt dat het om een hybride gaat. En dat er ‘active’ staat, dat hebben we vooral te danken aan het extra plastic dat tegen het koetswerk is gekleefd. En aan de terreinbanden, met rijzige rubberen toppen die diep in modder of sneeuw kunnen woelen. De koets is voor de gelegenheid ook 5cm hoger boven het asfalt getild.

Voor elk van de assen voorziet VW een elektromotor. Vooraan goed voor 54pk, achteraan 114pk en doe er voor de goede orde ook nog de 148pk sterke benzinemotor bij. Omdat niet alle motoren op hetzelfde moment het beste van zichzelf geven, eindig je met 211pk. Naar verhouding daarmee zet de Tiguan een flinke sprinttijd van 6,4 seconden neer. De top bedraagt 193km/u.