Ford Mondeo facelift is er, maar nog niet helemaal

Door: BV

De Ford Fusion is het tweelingbroertje van de Europese Mondeo. Maar in de VS was dat model enkele jaren vroeger op de markt dan aan deze zijde van de oceaan. Dat had behoorlijk wat te maken met de fabrieksperikelen die duizenden Belgische arbeiders de job kostte. Daardoor kwam de jongste Mondeo pas in 2014, terwijl de Amerikanen hem al sinds 2012 in de catalogus hebben. En na vier jaar vind Ford het daar tijd voor een facelift.

Met V6 en vierwielaandrijving

Zeker niet het belangrijkste nieuws voor de Europeaan: Ford biedt voortaan ook een zescilinder aan. Een 2,7l biturbo die 325pk sterk is. Of die ooit de oversteek maakt is zeker. Maar de auto heeft nog andere interessante technologie aan boord. Een specifiek afgestelde zestrapsautomaat, een gestuurde demping en vierwielaandrijving bijvoorbeeld.

Nieuw infotainmentsysteem

De Fusion profiteert ook van opgewaardeerde boordelektronica met de derde generatie van Fords SYNC systeem. Dat omvat ook een opgewaardeerde cruise control en de mogelijkheid om meer parkeermanoeuvres zelf uit voeren.

Uiterlijke aanpassingen

Aan de buitenzijde omvat de facelift de gebruikelijke zaken. We zien scherper gelijnde bumpers, een uitlaatlijn met vier ronde spruitstukken, een andere grille en nieuwe kop- en staartlichten. En er wordt net iets kwistiger omgesprongen met chroom. Aan de binnenzijde wordt er nieuw leder aangeboden dat er wat verweerder uitziet. ‘Antiqued’ noemen de Amerikanen dat. Nogmaals, voor de Fusion. Maar wees niet verrast als de Mondeo facelift eraan komt.