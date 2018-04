Apple koopt 3 autonamen

Door: BV

Er wordt al jaren gespeculeerd over eventuele plannen van Apple in de autosector. Het bedrijf bewaart er z’n gebruikelijke geheimzinnigheid bij. Dat het om meer gaat dan Apple’s CarPlay ligt voor de hand. Een eigen Apple auto duikt dan weer op. In elk geval werkt bij Apple meer dan 200 man aan het geheime ‘project Titan’, wat volgens mensen die het kunnen weten een elektrische auto moet opleveren, uiterlijk tegen 2020.

Afgelopen jaar nam Apple nog ene Doug Betts onder de arm. Dat is een veteraan uit de Amerikaanse auto-industrie die ruime ervaring heeft in het omturnen van auto’s van concept naar product dat van de band rolt. Dat suggereert dat de Apple auto er misschien ooit wel eens komt. Apple zelf gooit nu nog wat olie op het vuur. Het bedrijf heeft immers drie nieuwe domeinnamen geregistreerd. Dat zijn apple.car, apple.auto en apple.cars. Officiële mededelingen zijn daarover natuurlijk niet gedaan.